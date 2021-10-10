Досрочные выборы в Ираке

В Ираке начались досрочные парламентские выборы. По всей стране открыты 55 тысяч участков. Гражданам предстоит избрать 329 депутатов Совета представителей. На эти мандаты претендуют более 3200 кандидатов, в том числе более 950 женщин, за которыми зарезервирована часть кресел. Фавориты предвыборных опросов — шиитская коалиция во главе с известным проповедником Муктадой ас-Садром.

Осенью 2019 года по стране прокатилась волна протестов против коррупции в политической системе. Протесты были жёстко подавлены, при этом погибли более 600 человек. Правительство страны было вынуждено подать в отставку. Власти назначили досрочные выборы и провели избирательную реформу, увеличив число округов и, теоретически, предоставив больше шансов независимым, близким к народу кандидатам.

Тем не менее, многие оппозиционные деятели сочли реформу несущественной и призвали бойкотировать волеизъявление, так что наблюдатели ожидают чрезвычайно низкую явку.

Выборы проходят в условиях суровых мер безопасности. Закрыты аэропорты, а передвижение между провинциями страны запрещено. Не работают также рестораны и торговые центры.