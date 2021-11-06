Изменение климата: экоактивисты выступили против бездействия властей

На фоне проходящего в Соединенном Королевстве климатического саммита экоактивисты по всему миру призывают правительства своих стран к более активным действиям в борьбе с глобальным потеплением. Несмотря на дождь и ветер, тысячи демонстрантов вышли на улицы Глазго. Они скандировали лозунги: "Нет ископаемому топливу, нет нефти!"

Манифестации прошли в Лондоне, Бристоле, Белфасте, Манчестере и других городах Великобритании.

Сью Хэмптон, участница акции: "Мы не можем просто верить тому, что говорят политики. Единственное, что может изменить общественное мнение или мнение сильных мира сего, это люди - народная сила. Власти не пошли бы на то, что делают сейчас, если бы не шведская активистка Грета Тунберг, движение "Восстание против вымирания" и, если бы не было протестов по всему миру. Поэтому мы должны поддерживать эту динамику".

Суббота шестое ноября была объявлена Глобальным днем климатического действия. В столице Бельгии Брюсселе не обошлось без инцидентов. Полиция задержала группу активистов, которые планировали подтащить к парламенту лодку. Оставшиеся на свободе демонстранты устроили лежачий протест.

Бой барабанов раздавался в Стамбуле, где экоактивисты напомнили, что в течение ряда лет Турция страдала от засух, а минувшим летом от сильных пожаров.

Барис Гянчжар Байкал, преподаватель, участник акции: "На климатическом саммите (COP26) были поставлены цели, осуществить которые необходимо до 2050 года. Энергетический переход - самый важный вопрос. Мы хотим, что бы от угольной энергетики отказались как можно скорее. Откладывать это нельзя, потому что с каждым днем мы все больше ощущаем последствия изменение климата".

Климатический саммит в Глазго, участие кв котором принимают делегации почти 200 стран, завершится 12 ноября. Эксперты называют этот саммит последним шансом для мирового сообщества согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления.