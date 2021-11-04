"Климатическая" трагедия в Арденнах

"Её звали Роза. Мы здесь из-за неё", - скандируют защитники окружающей среды.

На их транспаранте написано: «Политики умирают от старости; Роза умерла из-за изменений климата».

Трагическую гибель 15-летней девушки используют для привлечения внимание мировых лидеров к стихийным бедствиям. В этой этой акции, приуроченной к конференции ООН по изменению климата, участвует бельгийский подросток по имени Бен:

"Мы с Розой были друзьями, мы познакомились этим летом в бельгийском лагере международного молодёжного движения за мир и устойчивое будущее. 14 июля во время наводнения в Арденнах я видел её живой в последний раз. Розу унесла река. Два человека пытались её спасти. Я тоже прыгнул за ней в воду, доплыл до неё, но, к сожалению, вытащить её на берег мы не сумели. Её тело нашли в паре миль вниз по реке. А теперь я здесь из-за Розы. Её спасти не удалось, но нужно спасать климат. Я не хочу, чтобы подобное повторялось снова".

Бен имеет в виду сильные наводнения, унесшие жизни десятков и вынудившие тысячи людей покинуть свои дома. До сих пор на юго-востоке Бельгии виден социальный и экономический ущерб. Юноша убеждён, то это результат глобального потепления, и что такие стихийные бедствия будут происходить всё чаще. Он считает, что наука должна предложить эффективное решение этой проблемы, каким стала вакцинация против коронавируса:

"Политики должны сделать с изменением климата то же, что и с ковидным кризисом. Им нужно прислушиваться к мнению ученых и добиваться того, чтобы изменение климата не ухудшалось. Они должны делать всё возможное, чтобы спасти наш мир и спасти других людей. Пусть они слушают и молодых людей, не имеющих права голоса, которые поднимаются на борьбу с изменением климата".

Бен принимает участие и в экологических демонстрациях в странах ЕС. Он хотел, но не смог поехать на конференция COP26 в Глазго, так как лиц моложе 18 лет там отказались селить в общежития. А имя Розы и дату её гибели уличные художники запечатлели на стене в Брюсселе.