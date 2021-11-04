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Великобритания

COP26: активисты протестуют против "гринвошинга" крупных корпораций

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 Yulia Gritsay
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COP26: активисты протестуют против "гринвошинга" крупных корпораций
Авторское право  Alastair Grant/The Associated Press
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На улицы Глазго, где продолжается конференция по климату COP26, на акции протеста вновь вышли сотни демонстрантов.

Активисты недовольны так называемым "гринвошингом" со стороны больших компаний: крупные инвесторы заявляют, что потратят на борьбу с глобальным потеплением триллионы долларов, но, по мнению потестующих, это всего лишь маркетинговый ход.

В среду большинство участников акции вели себя мирно и только скандировали лозунги, проходя мимо офисов корпораций. Тем не менее, несколько человек вступили в стычки с полицией, пятерых задержали.

В рамках саммита канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак пообещал снизить количество выбросов углекислого газа, переделав "всю мировую финансовую систему". Согласно плану, компании, которые раньше инвестировали в ископаемое топливо, убедят вкладывать деньги в "зеленую" энергию и технологии. 450 крупных банков и страховых компаний уже подписались под этой идеей.