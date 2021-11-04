COP26: активисты протестуют против "гринвошинга" крупных корпораций

COP26: активисты протестуют против "гринвошинга" крупных корпорацийКомментарии
На улицы Глазго, где продолжается конференция по климату COP26, на акции протеста вновь вышли сотни демонстрантов.
Активисты недовольны так называемым "гринвошингом" со стороны больших компаний: крупные инвесторы заявляют, что потратят на борьбу с глобальным потеплением триллионы долларов, но, по мнению потестующих, это всего лишь маркетинговый ход.
В среду большинство участников акции вели себя мирно и только скандировали лозунги, проходя мимо офисов корпораций. Тем не менее, несколько человек вступили в стычки с полицией, пятерых задержали.
В рамках саммита канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак пообещал снизить количество выбросов углекислого газа, переделав "всю мировую финансовую систему". Согласно плану, компании, которые раньше инвестировали в ископаемое топливо, убедят вкладывать деньги в "зеленую" энергию и технологии. 450 крупных банков и страховых компаний уже подписались под этой идеей.