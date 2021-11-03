Талибы запретили иностранную валюту

Талибы приказали жителям Афганистана использовать только национальную валюту в торговле. Нарушителей данного распоряжения ждут разбирательства в судебном порядке. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил заместитель министра информации и культуры во временном кабмине Забихулла Муджахид. Радикальное движение "Талибан"* запрещено в РФ.

В заявлении говорится, что использование иностранной валюты негативно сказывается на экономике, и эти потери отражаются на каждом жителе страны

После захвата власти талибами значительная часть госрезервов Афганистана была заморожена в американских банках, а доступ к международным финансовым фондам закрыт.

По оценкам ООН, из-за засухи и экономического кризиса половина населения страны находится на грани голода.

*Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.