В Нидерландах ужесточают ограничительные меры

В Нидерландах снова вводят ограничительные меры. В стране отмечен новый всплеск заболеваемости ковидом и всё больше пациентов нуждаются в госпитализации. Поэтому теперь опять становится обязательным использование защитных масок в общественных местах, людей призывают работать удалённо.

– Никого не удивит, что этим вечером мы вновь выступаем с жёстким посланием – заявил в связи с этим Марк Рютте, и. о. премьер-министра Нидерландов. – Нам, к сожалению, приходится просить людей сделать дополнительное усилие, поскольку число инфицированных и тех, кто попадает в больницу, резко растёт.

Уже в конце недели вновь потребуются санитарные пропуска для посещения музеев, зоопарков и спортзалов – в дополнение к кафе и ресторанам, где эта мера оставалась в силе.

– Я начинаю думать, что другого выхода нет. Полагаю, мы всё испортили, слишком рано отменив защитные меры – и вот результат. Видимо, нужно вернуться к тому, как было раньше.

Власти также призывают граждан к спокойствию, поскольку в стране весьма сильны разногласия между сторонниками и противниками ограничительных мер.

Между тем министерство здравоохранения Болгарии призвало граждан страны срочно вакцинироваться. За последние сутки жертвами ковида стали здесь 310 человек, 90% которых не были привиты. По официальным данным лишь четверть взрослого населения Болгарии полностью вакцинирована.