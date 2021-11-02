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США

American Airlines отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала

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 Ольга Кепински
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American Airlines отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Авторское право  Steven Senne/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Авиакомпания American Airlines была вынуждена отменить более 2000 рейсов за 4 дня.

Как и другие авиакомпании, American Airlines в прошлом году призвала тысячи работников уволиться в связи с пандемией, а в этом году, когда авиаперевозки восстановились быстрее, чем ожидалось, столкнулась с нехваткой персонала.

Первоначально авиакомпания объясняла отмены рейсов погодными условиями в самом загруженном узловом аэропорту Далласа.