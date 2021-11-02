Теракт возле больницы в центре Кабула

В центре Кабула возле здания больницы имени Мухаммада Дауд-хана прогремел взрыв. По последним данным погибли 19 человек, десятки получили ранения. Медицинское учреждение, принадлежащее министерству обороны Афганистана, рассчитано на 400 пациентов и является одним из крупнейших в стране. Представитель катарского политического офиса захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Ахмад Ясир сообщил, что нападение устроили боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), все они уничтожены.

В 2017 году госпиталь имени Мухаммада Дауд-хана подвергся нападению вооруженных исламистов, тогда десятки человек погибли и пострадали.