Узбекский Термез учится вести бизнес с талибамиКомментарии
Узбекский Термез учится вести бизнес с талибами.
Спустя более двух месяцев после смены режима в Афганистане, приграничные торговцы на юге Узбекистана все же признают, что вести бизнес с "Талибаном" хоть и сложно, но возможно.
Не имеющий выхода к морю Узбекистан вынужден искать коммерческие пути к портам Пакистана и Ирана. Центральное место здесь занимает карго-центр Термеза, отвечающий за координацию трансграничной торговли, в основном в Мазари-Шариф, расположенный в 60 километрах на севере Афганистана.
По словам афганца Амрулло Садуллы, ставшего узбекским партнером карго-центра, талибам также важно налаживать торговлю с соседями.
Тем не менее водители жалуются, что хоть талибы и пресекли коррупцию на границе, транспортные компании и они в частности теряют деньги и время из-за длительных задержек.
На афганской стороне "Моста дружбы" через реку Амударья глава таможни правительства признанного в России террористическим движения "Талибан" в Хайратона опроверг заявления о задержках, назвав их пропагандистскими слухами.
В 2020 году объем двусторонней торговли Узбекистана с Афганистаном составил $776 млн, что на четверть больше, чем годом ранее.
До захвата власти талибами Кабул и Ташкент планировали увеличить этот показатель до 2 миллиардов долларов к 2023 году.