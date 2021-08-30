В Узбекистане афганцев не ждут

Узбекистан не намерен открывать границу для афганских беженцев. Об этом заявил МИД страны, опровергнув информацию о готовности принять бегущих от режима талибов соседей, распространенную рядом СМИ. "В настоящее время в целях обеспечения безопасности узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется", - сообщили в дипломатическом ведомстве.

Заявление узбекского МИДа прозвучало в день визита в Ташкент министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. В свете афганского кризиса на Западе высказываются предложения о размещении основной части афганских мигрантов в соседних странах, которые, впрочем, как показывает пример Узбекистана, такой перспективе не рады, несмотря на обещания всяческой помощи.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии:

"Мне сказали, что прилагаются усилия, чтобы собрать за столом переговоров всех соседей Афганистана с целью выработать не только общее мнение, но и общий план действий в этой ситуации. Это международные усилия, и важно, чтобы к этим переговорам также подключились Россия и Китай".

В настоящее время в списках немецкого МИДа на выезд из Афганистана значатся 10 тысяч граждан этой страны. С учетом членов их семей, Германия готова принять еще до 40 тысяч человек. В Узбекистане подчеркивают, что готовы оказать им транзитное содействие в рамках гуманитарных операций по эвакуации, в том числе - размещением во временных лагерях.

В Узбекистан немецкий министр прилетел из Турции, кроме того он планирует посетить Таджикистан, Пакистан, а также Катар, где немецкий посланник Маркус Поцель ведет переговоры с талибами о свободном выезде из Афганистана.