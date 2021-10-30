Королеве нужен отдых

Королева Великобритании Елизавета II по совету врачей продолжит отдыхать в течение еще двух недель, но будет иметь возможность выполнять необременительные обязанности. Об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом. Ее Величество выражает сожаление, так как это означает, что она не сможет посетить фестиваль, приуроченный к Поминальному воскресенью, отмечается в заявлении.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что по рекомендации врачей монарх не примет участие в работе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая открывается 31 октября в шотландском городе Глазго. Однако она, как и было обещано, должна обратиться к лидерам стран, которые должны принять участие 1 ноября в торжественном приеме, по видеосвязи.

В последний раз глава государства появлялась на публике 19 октября на приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита.