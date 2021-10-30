Выборы в Грузии: решающее голосование

В Грузии проходит второй тур муниципальных выборов. Граждане избирают мэров 20 поселений и городов, в том числе Тбилиси. Кроме того партии борются за мандаты в местных собраниях депутатов. Оппозиция называла эти выборы решающей битвой за смену власти, но в первом туре лидировала правящая партия «Грузинская мечта».

Президент Саломе Зурабишвили в день голосования призвала политических оппонентов к примирению в свете угроз со стороны России:

«Я думаю, что и вам, и нам всем надо вместе учиться единству и миру. Я надеюсь, та поляризация общества, которую мы наблюдали в предвыборный период и ранее, закончится, потому что этому нужно положить конец. В противном случае, этот разлад будет на руку только нашему соседу».

Одна из наиболее резонансных избирательных кампаний проходила в Тбилиси. Во второй тур здесь вышли действующий градоначальник Каха Каладзе, который представляет «Грузинскую мечту», а также Ника Мелия, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение». Ника Мелия настаивает на особой важности этого голосования для будущего республики:

«Сегодняшние выборы имеют решающее значение для Грузии и для грузин не только с точки зрения местного самоуправления. Это в большей степени стратегические выборы между режимом господствующей однопартийной олигархии и прозападной демократической коалицией».

В первом туре в голосовании по спискам «Грузинская мечта» получила 47%. У «Единого национального движения», основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили 31%. Сам Саакашвили накануне выборов вернулся в Грузию и был заключён под стражу — он фигурант нескольких уголовных дел, по двум из них политику вынесены обвинительные приговоры.