Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Он объявил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан после возвращения на родину. Об этом объявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Политику грозят по меньшей мере шесть лет заключения в соответствии с приговорами по двум уголовным делам.

Наши правоохранители провели задержание Михаила Саакашвили на самом высоком уровне. Правоохранительные органы заранее были проинформированы о его передвижениях, начиная с Украины, заканчивая Грузией. Этот процесс был под полным контролем. Ираклий Гарибашвили премьер-министр Грузии

Факт задержания Саакашвили подтвердили его адвокаты. В фейсбуке политика опубликовано видеообращение, которое он записал ещё до задержания, — бывший президент вернулся в Грузию к муниципальным выборам и призвал своих сторонников к мобилизации:

«Я хочу сказать вам, не бойтесь. Идите завтра на избирательный участок, чтобы проголосовать, и 3 октября мы все будем праздновать победу. Я силен, и я пришел сюда, чтобы помочь вам, у нас не было другого выбора».

Саакашвили покинул Грузию в 2013 и стал государственным деятелем на Украине. На родине против экс-президента возбудили несколько уголовных дел, в частности, о злоупотреблении властью и растрате бюджетных средств. Сам он все обвинения отвергает. В Киеве его задержание расценили как месть политику.