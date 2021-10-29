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Португалия

В Португалии бастуют медработники

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 Надежда Дрямина
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Акция протеста португальских медработников в Лиссабоне
Акция протеста португальских медработников в Лиссабоне   -   Авторское право  AP Photo
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Около 200 медицинских работников устроили акцию протеста у здания португальского парламента в Лиссабоне. Они требуют улучшения условия труда, выплаты премий работающим в "красных зонах" с заражёнными COVID-19, а также интеграции в систему здравоохранения страны медперсонала и врачей, которые трудятся на договорной основе.

Пятничная демонстрация проходит в преддверии общенациональной забастовки сотрудников медучреждений, организованной профсоюзами и намеченной на 3 и 4 ноября.