В Португалии бастуют медработники

Около 200 медицинских работников устроили акцию протеста у здания португальского парламента в Лиссабоне. Они требуют улучшения условия труда, выплаты премий работающим в "красных зонах" с заражёнными COVID-19, а также интеграции в систему здравоохранения страны медперсонала и врачей, которые трудятся на договорной основе.

Пятничная демонстрация проходит в преддверии общенациональной забастовки сотрудников медучреждений, организованной профсоюзами и намеченной на 3 и 4 ноября.