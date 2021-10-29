Горы мусора на улицах Нью-Йорка

Горы мусора на улицах в Бруклина и Стейтен-Айленда. Нью-Йоркские коммунальщики не торопятся ликвидировать свалки в знак протеста против распоряжения мэра Билла де Блазио об обязательной вакцинации от коронавируса. Оно распространяется на всех госслужащих, которые должны получить хотя бы одну дозу вакцины до вечера пятницы. В противном случае, их отстранят от работы. Профсоюзы сотрудников полиции, пожарных и городских служб требуют отменить постановление.