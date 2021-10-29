Идлиб: брошенные дети войны

Оказаться на холодном полу или даже под открытым небом - необычно для новорождённых в Сирии, но на северо-западе страны такое явление становится все более распространенным.

Этот ребенок родился в Идлибе, где на небольшой территории проживают 3,1 млн человек. По данным UNOCHA (Управления по координации гуманитарных вопросов ООН), подавляющее большинство из них - без малого 2,1 млн - остро нуждаются в помощи.

Юнес Абу Амин , управляющий "Домом ребёнка", забрал младенца в своё учреждение, где содержатся дети - потерявшиеся, брошенные, оказавшиеся без сопровождения взрослых . Мальчик получил имя Халед.

"Вопрос о детях, с которыми мы имеем дело, очень деликатный, - говорит Юнес, - особенно в случае детей неизвестного происхождения или новорождённых, и это у всех вызывает сочувствие, заботу и интерес. Поэтому все сотрудничают в этом вопросе, ведь это очень странное явление для севера Сирии".

В консервативном религиозном обществе интимные отношения вне брака недопустимы, но ухудшающиеся экономические условия также могут быть причиной отказа от детей, которых родители не могут прокормить. По словам Юнеса Абу Амина, с момента открытия "Дома ребёнка" полтора года назад здесь нашли приют уже более 160 детей.

Имея в штате 20 сотрудников, Юнес старается заботиться о детях как можно лучше при его весьма ограниченном бюджете, обеспечить им жильё, питание, образование, психологическую поддержку до тех пор, пока им не найдут приёмную семью.

Юнес Або Амин, заведующий приютом "Дом ребёнка":

"Наш Дом уже пользуется популярностью, и к нам приходят в поисках ребёнка для усыновления много семей. Мы всех их регистрируем, изучаем все детали, проводим своё собственное расследование, чтобы узнать, подходят ли они в качестве приёмных родителей для ребёнка, а затем выбираем наиболее сответствующих тому профилю, который для этого подходит".

После более чем 10 лет войны гуманитарная помощь поступает в Сирию уже не в тех масштабах, как раньше, люди всё чаще вынуждены сталкиваться с чудовищными реалиями и преодолевать их самостоятельно.