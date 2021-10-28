Колледж Кембриджа вернул Нигерии украденную реликвию

Британия вернула Нигерии статуэтку петуха "бенинской бронзы". Как и тысячи других реликвий, она была вывезена из страны во времена колониальных войн в конце XIX века. Артефакт хранился в Колледже Иисуса Кембриджского университета. Вернуть его законному владельцу требовали активисты из числа студентов. На торжественной церемонии в среду статуэтку передали нигерийской делегации.

Как известно, сотни предметов "бенинской бронзы", украденные в ходе колониальной экспедиции, до сих пор находятся на территории Великобритании - в музеях и частных коллекциях.