Глория Стайнем: "Меня вдохновляет то, как люди отстаивают себя и других"

Американская активистка, писательница и ветеран борьбы за права женщин Глория Стайнем в 2021 году получила премию принцессы Астурийской в области гуманитарной деятельности и коммуникаций. Журналист Euronews Токунбо Салако встретился с ней в Овьедо, где она была отмечена высшей наградой Испании за достижения всей жизни.

Токунбо Салако, Euronews:"В списке людей, получивших эту премию в области коммуникаций и гуманитарных наук, много славных имен. Позвольте мне начать с вопроса, с чего все началось для вас? В какой момент вы стали феминисткой?"

Глория Стайнем: "Я считаю, что, как и дети во всем мире, в каком-то смысле я всегда была такой. Это когда вы говорите такие вещи, как, например, ты мне не начальник, что, как я заметила, дети говорят повсюду. Затем наступает долгий период попыток вписаться в общество, попыток добиться одобрения, послушания, неравного обращения, прежде чем к нам начинает возвращаться то естественное чувство, что все мы одинаково важны. Я не имела вообще никакого отношения к женскому движению, пока мне не исполнилось тридцать. Поэтому, какими бы ни были мои личные чувства, я не понимала, что такое движение может существовать".

Euronews: "Как бы вы описали изменения? Чувствуете ли вы усталость от того, что так долго ведете кампанию? Чувствуете ли вы, что ситуация кардинально изменилась или нет?"

Глория Стайнем: "Нет, когда я смотрю на такие масштабные факторы, как неравная оплата труда, неравное наследование или невозможность сохранить свое имя, то я вижу большую несправедливость - сексизм, расизм, групповые предубеждения. Я была журналисткой, но у меня никогда не было постоянной работы. Я не была частью большой организации, но испытывала предвзятость в других формах, то есть в тех заданиях, которые я могла получить, но не так, как это было бы в большой организации".

Euronews: "Вы много писали о том, что сделали аборт в Лондоне. Когда вы смотрите на то, что сейчас происходит в вашей стране, в частности - в Техасе, что вы чувствуете в связи с этим?"

Глория Стайнем: "Как вы заметили, в Техасе подавляющее большинство людей согласны с тем, что женщина должна иметь возможность решать, что происходит с ее физическим телом, но есть четыре или пять мужчин в законодательном органе, которые препятствуют этому. Вы видите основную причину рациональности, предвзятости, патриархата, который контролирует воспроизводство. Только у женщин есть матка, поэтому желание, политическая необходимость контролировать женскую матку, сама природа патриархата, преследуют нас со времен Гитлера.

То есть первое, что сделал Гитлер, - а мы должны помнить, что он был избран, - первое, что он сделал, это закрыл семейные клиники и объявил аборты преступлением против государства. На самом деле, это не папство сделало это, это Наполеон III попросил Папу объявить это незаконным, потому что ему нужно было больше людей для его армий. То есть это всегда было злом, прагматизмом и стремлением контролировать, а не религией, не буквально религией в этом случае. И поскольку у женщин есть матка, мы с тех пор с этим боремся. В этом смысле это похоже на расизм, это система".

Euronews: "Вы называли себя вечным мечтателем, надеждоголиком, по-моему, этот термин вы использовали. Что вдохновляет вас в эти дни и что вас злит?"

Глория Стайнем: "Это два больших вопроса. Что меня вдохновляет, так это все примеры, бесчисленные примеры того, как люди отстаивают себя и других, не имея огромных возможностей, вопреки бедности, вопреки предвзятости, вопреки религиозному учению. Поэтому, когда вы видите это, это вдохновляет. И на самом деле в каждой стране, где я когда-либо была в своей жизни, есть маленькие дети, которые говорят такие вещи, как "ты мне не хозяин", и это само по себе вдохновляет".

Euronews: "Это, конечно, звучит вдохновляюще. А что же вас злит, когда вы смотрите на мир сейчас?"

Глория Стайнем: "Что меня злит?"

Euronews: "У вас все еще есть тот же огонь в эти дни?"

Глория Стайнем: "Мы недавно избавились от случайного президента по фамилии Трамп".

Euronews: "Сейчас он создает собственную социальную сеть..."

Глория Стайнем: "Я верю, что никто не станет его слушать. Трамп не был избран большинством голосов. Это была особенность нашей коллегии выборщиков, которая привела к его избранию, и это, конечно, очень возмущает. Очень раздражает. Просто этот уровень лжи, который у него был, и само его присутствие. Вы ведь знаете, что его сторонники вторглись в Капитолий. Злит и несправедливость, когда вы видите, как хорошие люди страдают, а плохие торжествуют".

Euronews: "Мы, похоже, находимся в третьей или четвертой волне движения за женскую революцию. Какую роль, по-вашему, играют в этом социальные сети?"

Глория Стайнем: "Меня беспокоят истоки этого движения, потому что в мире непропорционально много женщин, у которых нет доступа к социальным сетям или электричеству. Женщины живут в районах, где нет этих вещей, и это меня беспокоит, потому что, похоже, мир становится биполярным - между доступом к технологиям и их отсутствием.

То же самое происходит между доступом к здравоохранению и его отсутствием. И таким образом доступ оказывается важнее содержания. Я бы хотела, чтобы там, наверху, был спутник, который мог транслировать доступ в Интернет для всех, чтобы, по крайней мере, мы могли быть равны в наших коммуникациях".

Euronews: "Я также хотел спросить вас о вашей жизни в дороге. Вы так много времени проводите в путешествиях, и теперь это отражено на экране в большой голливудской постановке под названием "Глории". Вы довольны результатом?"

Глория Стайнем: "Да, потому что это не большая голливудская постановка! Это очень специфический фильм, в котором использована моя книга "В дороге". Я полностью доверяла режиссеру, и мне показалось, что она прекрасно справилась со своей работой".

Euronews: "И каково было видеть себя, ну, или те интерпретации себя с годами?"

Глория Стайнем: "Конечно, вы никогда не видите себя со стороны. А здесь четыре разные актрисы играли меня в разном возрасте. Некоторые сцены были реальными, и я не знаю, как. Их даже не было в моей книге, так что я не знаю, как они стали реальными. Например, в железнодорожном вагоне третьего класса, с женщинами в Индии - все было точно так, как я помню. Так что это было нечто мистическое".

Euronews: "Должно быть, это очень волшебно - видеть на большом экране все то, что вы пережили. Смотреть на свою жизнь со стороны, на все, чего вы достигли, на все, что вы сказали. Вы бы хотели, чтобы вас запомнили какой?"

Глория Стайнем: "Сложно сказать. Этот вопрос я задавала другим людям как журналист, но, думаю, будет справедливо, если вы спросите меня об этом".

Euronews: "Поменяемся ролями".

Глория Стайнем: "Как человека, у которого доброе сердце и который пытается оставить мир более справедливым и сострадательным, чем он был, когда я сюда пришла".