Все больше афганских семей продают дочерей из-за голода и нищеты

После прихода к власти талибов* гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась. Некоторые афганские семьи принимают решение о продаже дочерей или выдаче их замуж в более раннем возрасте, чем это принято в стране.

Детские браки и продажа детей не новость в Афганистане, но в последние месяцы количество подобных случаев возросло.

8-летнюю Ашо продали 23-летнему афганцу за 300 000 афгани ($3000). Шукрие всего полтора, но отец решил продать ее за $2800.

Бибигуль, мать Ашо кадр из видео

Мать Ашо Бибигуль говорит, что дочь продали, потому что семья голодала и нужно было возвращать долги.

"У нас просто нет другого выбора. Это нехороший поступок. Бог и его пророк никогда не говорили нам, что так надо делать", - говорит женщина.

Отец двух девочек Мохаммад Ассан: "Мне пришлось продать двух дочерей из-за голода и трудностей, которые мы испытываем в лагере беженцев".

Если у покупателя нет денег, родители готовы принять взамен скот или оружие.

Отец двух других девочек Кайлан заявил: "Наджиба – моя дочь. Я продал ее за 50 000 афгани ($500). Ее муж заплатил мне 25 000 ($250). Как только заплатит вторую часть, может забирать ее".

Из-за нестабильной ситуации, возникшей после прихода талибов к власти, многие афганцы испытывают финансовые трудности. Цены на продукты питания выросли, курс национальной валюты резко упал, уменьшилась помощь из-за рубежа.

*Движение "Талибан" запрещено в РФ