Афганистан: еда в обмен на работу

Правительство движения "Талибан" (запрещённой в россии террористической организации) запустило программу по борьбе с голодомв Афганистане, предлагая тысячам людей продовольствие в обмен на рабочую силу.

Такая система внедряется в крупных городах страны, только в столице Кабуле будет трудоустроено 40 тыс человек.

Афганистан страдает от растущей бедности, засухи, нехватки электричества, экономическая система страны практически развалилась, а впереди суровая зима.

Абдул Рахман Рашед, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, говорит:

"У бедности и голода много причин. Первая - это Covid-19, затрагивающий весь мир. Вторая - засуха в Афганистане и регионе. Третья причина - прекращение глобальной помощи Афганистану и замораживание капитала и денег страны международными банками".

Между тем Общество Красного Полумесяца заявило, что оказывает помощь лагерям беженцев на севере Афганистана. В частности, на его попечении 500 семей вынужденных переселенцев. Международный Красный крест предупреждает, что отдельные группы помощи не могут предотвратить гуманитарный кризис, и призывает мировое сообщество работать с Исламским Эмиратом.