Кому достанется скифское золото Крыма?

Кому достанется скифское золото - России или Украине? Точку в многолетнем споре, как ожидается, поставит Апелляционный суд Амстердама, который должен вынести вердикт по этому делу во вторник.

Речь идёт об экспонатах выставки "Крым: золото и секреты Чёрного моря", проходившей в нидерландском музее Алларда Пирсона.

Это почти 2000 предметов из уникальных коллекций четырёх крымских музеев - золото и драгоценные камни, шлемы и мечи, панцири и домашняя утварь древних греков и скифов. Их вывезли с полуострова ещё до референдума 2014-го. А после о своих правах на экспонаты заявила Украина.

В декабре 2016 года Окружной амстердамский суд, опираясь на нормативные акты ЮНЕСКО, постановил отдать их Киеву. Вскоре музеи Крыма подали апелляцию, мотивируя это тем, что решение "противоречит нормам взаимодействия музейных учреждений", и артефакты должны вернуться туда, где были найдены изначально - на полуостров.

Российская сторона уже заявляла, что продолжит борьбу за скифское золото, даже если суд Амстердама примет решение не в её пользу.