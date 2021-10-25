Vilawatt: энергетический переход в испанском городе Виладеканс

17% испанских домов страдают от утечек тепла. В городе Виладеканс в Каталонии решили перестроить целый квартал, а в процесс принятия решений привлекли простых граждан.

Европейский проект Vilawatt уже реализуется в городском районе Монтсерратина. Здесь проживают не очень богатые люди. Их дома, построенные в 1970-е гг., не имели теплоизоляции.

Здание, в котором живёт Франсиска Торрес, получило на ремонт финансирование в рамках проекта Vilawatt. Из-за пандемии работы растянулись на месяцы, но Франсиска довольна результатом:

«Зимой чувствуется, что стало менее холодно, а летом — менее жарко. Шума тоже стало меньше, потому что они заделали все окна теплоизоляцией и это дает о себе знать».

По словам координатора проекта Vilawatt Пере Гутьерреса, в трех домах были заменены окна и входные двери. Внутри и снаружи была установлена теплоизоляция. На крыши поставлены солнечные батареи. Таким образом собственники жилья стали энергопроизводителями и могут делиться электроэнергией с соседями.

Стоимость проекта 5,3 млн евро. 80% этой суммы поступили из фонда регионального развития ЕС. Проект Vilawatt основан на государственно-частном партнёрстве. Его услугами уже воспользовались почти 600 жителей Виладеканса.

В этом проекте могут участвовать простые граждане. В офис Vilawatt, расположенный в центре города, могут приходить все желающие со своими жалобами и предложениями. Здесь они могут получить все необходимые консультации. Кроме того, граждане и компании, принимающие участие в реализации проекта, могут участвовать в принятии решений.

Наконец, Villawatt предлагает конвертировать сэкономленные на энергосбережении средства в баллы, которыми можно расплачиваться в сотнях мест. Например, в магазине детской одежды или хозяйственных товаров.

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Для жителей Виладеканса энергетический переход это не что-то абстрактное; он происходит прямо на улицах их города.