Биткойн закрепляется в Сальвадоре

Сальвадор стал в сентябре первой страной в мире, которая приняла криптовалюту в качестве законного платежного средства. Биткойн теперь можно использовать в любой денежной операции, количество пунктов выдачи за него наличных растет. Но сомнения в Сальвадоре по поводу криптовалюты остаются. О них рассказал в интервью Euronews вице-президент этой центральноамериканской страны Феликс Ушоа.

«Пока всё идет очень хорошо. Правда, когда биткйин, который является одной из многих криптовалют, был официально введён в обращение, многие эксперты предупреждали о его волатильности. Говорили о том, что он может использоваться для отмывания денег. Короче говоря, высказывался целый ряд разумных сомнений. Я надеюсь, что со временем они развеялись. Наша страна уверенно начала этот процесс, который уже получил народную поддержку. У нас более трех миллионов текущих счетов в биткойнах. Это более чем вдвое превышает количество счетов в обычном коммерческом банке ".

Но электронные деньги по душе не всем. Впервые с 2019 года, когда к власти в Сальвадоре пришёл президент Найиб Букеле, состоялись уличные протесты. Люди выкрикивали лозунги и несли транспаранты «Биткойн - это мошенничество» и «Хватит авторитаризма». Правительство отреагировало запретом массовых собраний для предотвращения вспышки коронавируса.

«Именно это вывело нас на пик эпидемии. Резко поднявшийся уровень заражения был вызван этими демонстрациями против биткойна. Несмотря на это, Сальвадор остаётся мировым лидеров в области криптовалют. Он покажет свой финансовый потенциал инвесторам высокого уровня, которые собираются встретиться в ноябре в Сан-Сальвадоре".

В Сальвадоре уже в течение 20 лет в хождении находится доллар США. Биткойн был принят, чтобы оживить испытывающие трудности экономику. Но многие считают его непостоянной, непрозрачной, загадочной валютой, которая может быть выгодна тем, у кого большой капитал. Введение криптовалюты также может означать потерю денежного суверенитета. Вице-президент это отрицает:

"Как раз наоборот: это освобождение. Человек теряет свою автономию, когда подчиняется фиатным валютам (стоимость которых обеспечивается государством). Раньше у нас был только американский доллар в качестве законного платежного средства. Это делало нас зависимыми от Федерального резерва. Другими фиатными валютами могут быть евро, фунт стерлингов. А на рынке криптовалют таких фидуциарных валютных правил не существует, и вы получаете преимущество".

Сальвадор смело поставил на криптовалюту, но дало ли это ему преимущество, пока не известно.