Швейцария: волонтеры спасают яблоки

И ни одного яблока не пропадет: в Швейцарии собирать урожай садовладельцам помогают волонтеры. Ассоциация SOS Fruit помогает им найти друг друга и организует сбор фруктов. Затем урожай делится на три равные части между добровольцами, владельцем деревьев и самой ассоциацией, которая превращает фрукты в сок. Яблоки выжимаются на местном предприятии, сок пастеризуется и упаковывается в коробки. Пять литров стоят примерно девять евро. Выручка помогает SOS Fruit окупить операционные расходы.

За сезон ассоциация привозит на этот фруктовый пресс примерно три тонны яблок.

«Садовладельцы нашли экономичный способ для использования своих деревьев и старых садов. Для них это стимул сохранять яблони и сажать новые. В этом — наша главная цель», — говорит владелец фруктового пресса Pressoir D’Orbe Сириль Майевер.

За один день волонтеры собирают примерно 650 килограммов яблок, и фрукты не пропадают.