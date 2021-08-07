На острове Лансароте ожидают хороший урожай винограда

Уникальные виноградники испанского острова Лансароте... В 18-ом веке здесь в течение шести лет происходили извержения вулканов. Земля покрылась базальтом и пеплом, и казалось, все здесь превратилось в безжизненную пустыню. Но местные жители приспособились к особенностям рельефа и стали высаживать лозу в естественные лунки.

Виктор Диаз, "Vinos de Lanzarote": "Наши предки смогли добраться до плодородной почвы и начали выращивать виноград".

В нынешнем году на острове, как ожидается, будет собрано полторы тысячи тонны винограда : 60% продукции - выращено на вулканической земле, в районе Ла Херия, в центральной части острова. Большинство процессов осуществляется вручную.

Франсиско Гарсиа Рейес, винодел: "Вы постоянно должны спускаться и подниматься, спускаться и подниматься. И все это на своих ногах, без какой-либо техники. Это довольно сложно".

Виноградная лоза в небольшой воронке защищена от ветра, благодаря выложенному вокруг каменному кольцу. Вулканический песок поглощает ночную росу и обеспечивает необходимую влажность. Одна лоза дает примерно 20 килограммов винограда. Вина Лансароте имеют особый вкус и прекрасную репутацию.