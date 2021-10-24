Жители Европы протестуют против коронавирусных ограничений

Около 5 тысяч человек вышли в субботу на улицы Парижа в знак протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков. В среду Национальное собрание одобрило законопроект, продлевающий их применение до 31 июля следующего года. Жители Франции также недовольны тем, что с 30 сентября санитарные пропуска должны предъявлять и подростки старше 12 лет.

В эти выходные жители Таллина также вышли на митинг против коронавирусных ограничений, принуждения к вакцинации и политики премьер-министра Эстонии Каи Каллас

«Как вы видите, сейчас многое идет не так. Нас здесь так много! Кажется, Кая Каллас не знает милосердия, люди страдают, обязательная вакцинация не имеет смысла. Те, кто заботится о своем здоровье, не хотят вакцинироваться. И я не хочу этого ни для себя, ни для своих детей», — заявила одна из участников митинга.

На прошлой неделе власти Эстонии запретили жителям страны предъявлять отрицательный ПЦР-тест для входа в общественные места. Теперь для этого потребуется либо сертификат о вакцинации, либо справка о выздоровлении от COVID-19.