Итальянские трудящиеся протестуют против ковид-сертификатов

Рим, Генуя, Милан... По всей Италии прошли акции протеста против ковид-сертификатов. С 15 октября по решению правительства так называемый грин-пасс (документ, подтверждающий иммунизацию от коронавируса) стал обязательным для работников частного и государственного секторов. В Вечном городе на улицы вышли сотни людей. Во избежание беспорядков под усиленную охрану были взяты правительственные здания и президентский дворец.

В городе Анкона у побережья Адриатического моря, демонстранты заблокировали доступ к порту. "Нет грин-пассу", - скандировали рабочие.

Такие же акции были организованы в гаванях Генуи, Сиены и Триеста. Участники протестов утверждают, что власти не соблюдают права граждан.

Даниэла Ди Джусто, участница протеста: "Я переболела ковидом и уже могла бы получить грин-пасс. Но я не стала этого делать. Я считаю, что введение ковид-сертификатов нарушает права трудящихся, прописанные в Основном законе стране".

Отныне непривытым и непереболевшим ковидом гражданам, что бы попасть на работу, придется сдавать тест на коронавирус каждые 48 часов.

Джордия Орланди, Еuronews: "Протест в Риме против обязательного грин-пасса для трудящихся завершился без каких-либо инцидентов. На этот раз в акции участвовало гораздо меньшее число людей по сравнению с демонстрациями, состоявшимися на прошлой неделе. То же самое можно сказать и о протестах, прошедших в других городах страны. За соблюдение общественного порядка на улицах и в морских портах внимательно следила полиция".