Рио-де-Жанейро: пляж Копакабана снова усеян разноцветными зонтиками

Знаменитый пляж Копокабана в Рио-де-Жанейро снова усеян разноцветными зонтиками. Вакцинация от коронавируса в Бразилии идет полным ходом, что позволяет людям вновь наслаждаться морем и ярким солнцем. Что касается уличных торговцев, сильно пострадавших от пандемии, они пытаются возродить свой бизнес.

"Мы наняли на работу порядка шести человек", - говорит владелец киоска. "У всех есть жены и дети. Это значит, что мы помогли уже шести семьям. Хорошо, что становится лучше".

Чего здесь только не продают - от бикини до кайпириньи и жареных креветок. За день уличным торговцам приходиться проходить не один километр. Для многих это единственный способ прокормить свою семью.

Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных коронавирусом и второе по количеству летальных исходов от ковида.