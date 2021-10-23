Завершился кинофестиваль в Эль-Гуне

Восемь дней пролетели и пятый кинофестиваль в египедском городке Эль-Гуна, расположенном на берегу красного моря, подошел к завершению.

"Этим вечером на фестивале вручили более 20 наград. И вот уже начались торжества по случаю закрытия этой захватывающей недели", — передаёт Натали Линдо, корреспондент Euronews.

Главную награду фестиваля - "Золотую звезду" Эль-Гуны и 50 000 долларов получил финский фильм "Слепой, который не хотел смотреть "Титаник".

Приз за лучший арабский фильм был присужден "Перьям" Омара Эль Зохайри:

"Я так счастлив получить награду в Египте, в моей любимой стране, я - продукт этой удивительной страны, мой фильм - результат огромного интереса к кино, поэтому я всегда благодарен за возможность быть частью этого кинематографического наследия".

Приз за экологическую повестку достался ливанскому фильму "Коста-Брава, Ливан".

Мириам Сассин, продюсер фильма:

"Мы очень рады представить этот фильм, благодаря фестивалю ленту увидят больше зрителей, и это поможет поддерживать интерес к Ливану".

Лента о беженцах "Капитаны Заатари" был признан лучшим арабским документальным фильмом.

Али Эль Араби, продюсер фильма:

"Я очень счастлив, но этот приз не только меня, он для моей команды и для беженцев по всему миру".

В этом году участники кинофестиваля увидели 52 художественных фильма, а также 23 короткометражные ленты из более чем тридцати стран мира.