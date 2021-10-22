В результате взрыва на пороховом заводе под Рязанью погибли 16 человек

Пожар произошел в пятницу утром в Рязанской области в цехе предприятия "Разряд", которое производит и утилизирует взрывчатку. По последним данным, погибли 16 человек.

Никому из пропавших без вести при взрыве в пороховом цехе, по предварительным данным, спастись не удалось, сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В цехе в момент происшествия находились 17 человек. Здания цеха полностью разрушено, сохранились только одиночные конструкции.

Следственный комитет начал проверку по факту пожара. О проверке заявили также прокуратура Рязанской области и Ростехнадзор.

"Возгорание на территории одного из пороховых цехов в результате технологического процесса", - сообщили в МЧС.

Пожар ликвидирован, спасатели продолжают работу на месте происшествия. К реагированию привлечены 170 человек и 50 единиц техники.