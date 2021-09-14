Пожары на юге Испании: опасность миновала

Крупный лесной пожар, длившийся почти неделю, уничтожил более 8 тысяч гектаров в горном районе Сьерра Бермеха в испанской провинции Малага (автономное сообщество Андалусия).

Бедствие заставило около трёх тысяч жителей покинуть свои дома. Один пожарный погиб.

Во вторник глава правительства Андалусии Хуан Морено сообщил в "Твиттере" о переходе к фазе медленного затухания пожара.

Непрекращающийся дождь стал лучшим союзником наших отважных пожарных, которые ожесточённо боролись с огнём. Хуан Мануэль Морено Бонилья председатель правительства Андалусии

Среди причин катастрофы местные власти называют не только климатические изменения, но и неправильное управление лесным хозяйством, отток сельского населения, оставленное без присмотра горючее.