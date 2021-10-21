Великобритания: мужчине, убившему депутата, предъявили обвинения

Британцу сомалийского происхождения Али Харби Али, напавшему на депутата Палаты общин Дэвида Эймисса, прдъявлены обвинения в терроризме. Об этом говорится в заявлении, распространенном Королевской прокурорской службой Великобритании.

В прошлую пятницу во время встречи с избирателями в графстве Эссекс, Эймиссу нанесли 17 ножевых ранений. Парламентарий вскоре скончался, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики.

Злоумышленние, по данным СМИ, не пытался скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как заявил на пресс-конференции представитель Скотленд-Ярда Мэтт Джукс, полиция по-прежнему считает, что у преступника не было сообщников. "Больше арестов не поводилось. На данный момент мы не ищем никого другого в связи с этим инцидентом".

У 69-летнего Дэвида Эймисса было пять детей. Депутатом парламента он стал в 1983 году. Убийство парламентария стало вторым в Великобритании за последние пять лет. В 2016 году депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, выступавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов.