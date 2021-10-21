Румыния: министр обороны сформирует правительство

Президент Румынии Клаус Йоханнис поручил министру обороны Николае Чукэ сформировать правительство. Такое решение было принято по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями.

5 октября либеральному правительству Флорина Кыцу был вынесен вотум недоверия, а попытка лидера партии "Союз за спасение Румынии" Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинет меньшинства завершилась 20 октября неудачей.

Согласно румынской конституции, после консультаций с парламентскими партиями президент назначает кандидата на пост премьер-министра, который затем утверждается парламентом.

Между тем в его составе нет явного большинства, и поэтому теперь Чукэ предстоит заняться созданием коалиции партий, которые обеспечили бы его кабинету парламентскую поддержку. В течение 10 дней Чукэ должен представить на голосование парламенту программу и состав нового правительства.

54-летний генерал в отставке служил в Ираке и Афганистане, и в 2020 уже занимал пост временного премьер-министра.