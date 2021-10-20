COVID-19: румынские больницы переполнены

В румынских больницах не хватает мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Власти разворачивают мобильно-полевые госпитали, но и они не справляются с наплывом больных. По всей стране 1 750 человек находятся в реанимации. Некоторые пациенты несколько дней проводят в машинах скорой помощи, где их подключают к ИВЛ. Некоторые умирают, так и не попав внутрь больницы. Среди причин коллапса - одни из самых низких в Евросоюзе темпов вакцинации. В стране с населением чуть более 19 миллионов человек 35,2 % резидентов получили хотя бы одну дозу препарата, полностью привиты - 29,4 %.

"Это катастрофическая ситуация, мы находимся на осадном положении. Ничего подобного мы не наблюдали во время предыдущих волн коронавируса. В городе Галац умерло 18 человек за последние сутки. Все они не были привитыми", - говорит Михай Полински, директор городской службы скорой помощи города Галац на границе с Молдовой и Украиной.

Виолета Сапира, официальный представитель городской больницы Галаца: "Нас накрыло лавиной новых случаев инфицирования, пациентам в тяжелом состоянии необходим кислород. 70 человек находятся сейчас в изоляционном отделении реанимации".

В румынской столице отмечают 16 случаев заражения на тысячу жителей. Институт здравоохранения Румынии предложил ввести в Бухаресте карантин, но жесткие меры были отвергнуты Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям.

ВОЗ направила в Румынию делегацию для оценки причин ситуации: экспертам предстоит разобраться почему в стране, где граждане имеют доступ ко всем основным вакцинам, столь скромные темпы вакцинации.