У европейских металлургов трудности с энергией и экологией

В Евросоюзе разразился первый энергетический кризис эры строительства зелёной экономики. Он не щадит ни дома, ни промышленность. Из-за резкого повышения спотовых тарифов на электричество бельгийская металлургическая компания Nyrstar объявила о сокращении до 50% производства цинка на трёх своих европейских заводах. Тем предприятием, что находится на границе с Нидерландами, руководит Хенк Лендерце:

«Производство цинка требует большого количества электроэнергии. Цены на электроэнергию выросли, а это означает, что маржа за цинк, который мы производим, становилась всё меньше и меньше. В определенные моменты производить цинк дороже, чем не производить цинк. Конечно, в такие времена мы предпочитаем вообще не производить цинка ».

Завод Budel-Dorplein полностью электрифицирован. Стоимость тока, генерируемого здесь же и поступающего из национальных сетей, составляет до 80% затрат на производство цинка, что на 50% больше, чем в прошлом году. Всё дороже обходится предприятию и загрязнение окружающей среды.

«Поставщики электроэнергии перекладывают ответственность за свою карбоновую эмиссию на нас. В результате нам приходится платить за выделяемый ими углекислый газ, в то время как 100% нашей собственной электроэнергии экологически чисты. Европейский регулятор помогает национальным правительствами компенсировать потери своей промышленности за зелёный переход. Но это действует в Европе не везде. Нидерланды – одна из тех стран, которые на предоставляют такую компенсацию".

За устранение таких несправедливостей вместе с фирмой Nyrstar борется глава Международной федерация индустриальных потребителей энергии Питер Клас:

«Если вы хотите иметь равные условия для игры в Европе, то эта компенсация должна быть предоставлена всем отраслям, переходящим на чистые технологии во всех европейских странах. По-моему, европейские компании уже прилагают много усилий для уменьшения своего воздействия на климат. Но если вдобавок вы несёте финансовые потери из-за повышения стоимости энергии, не получая компенсации, то, конечно, в какой-то момент вы не сможете и дальше прилагать усилия по сокращению выбросов и платить более высокую цену».

Как и другие энергоемкие отрасли, Nyrstar пытается, несмотря на кризис, удовлетворять спрос на цветные металлы. Завод Budel-Dorplein не оплачивал вынужденные простои своим рабочим. Но он вынужден сокращать производство и готовиться к увольнениям.