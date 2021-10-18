Визит премьер-министра Франции в Ватикан

Папа римский Франциск принял в понедельник в Ватикане премьер-министра Франции Жана Кастекса. Этот давно запланированный визит посвящен 100-летию восстановления дипломатических отношений между Парижем и Святым Престолом. Они были разорваны в 1905 году после принятия Францией закона об отделении церкви от государства, закрепляющего принцип секуляризма.

Папа Франциск и Кастекс воспользовались встречей, чтобы обсудить также недавно обнародованный доклад независимой комиссии во главе с Жан-Марком Сове о сексуальном насилии над детьми в лоне католической церкви. Расследование длилось 2,5 года. Сравнивался также уровень сексуального насилия над детьми в церкви и в других структурах, в том числе в семье. На долю церкви и церковных учреждений на период с 1950 года до наших дней приходится 6% от всех случаев.

"Этот доклад был составлен по инциативе церковных структур Франции, которые позволили комиссии работать совершенно независимо и предоставили для этого материальные средства. Теперь им предстоит найти необходимые ответы, ведь разделение церкви и государства, как все мы знаем, не означает разделения церкви и закона", - сказал Жан Кастекс.

5 октября публикация отчета комиссии Сове потрясла всю Францию. Расследование выявило более 3000 тыс педофилов священников, религиозных деятелей или служивших в церкви мирян. Их жертвами за 70 лет стали около 330 тыс детей и подростков.

"Это мой стыд, это наш стыд за слишком долгое бездействие", - так прокомментировал доклад папа римский Франциск.