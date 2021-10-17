Песни и жизнь Боба Марли в мюзикле

Песни и жизнь Боба Марли обрели новую форму - мюзикла.

Знаменитые дреды и присущие только ему движения — образ регги-легенды воплотит британский актер и драматург Аринзе Кени.

Мюзикл "Get Up, Stand Up!" (Вставай! Поднимайся!) по названию одной из самых известных песен Марли начал предварительные просмотры в Лондонском лирическом театре 1 октября.

Даже спустя 40 лет после смерти интерес к творчеству ямайского певца не угасает.

Послание Боба было одной любовью. Послание Боба было признанием и всеобщей любовью, и на самом деле его послание по-прежнему очень важно сегодня Аринзе Кени исполнитель роли Боба Марли

На создание мюзикла ушло шесть лет. К тому же ковид задержал премьеру. И вот режиссер Клинт Дайер и его команда могут с облегчением наконец увидеть свое детище на сцене — послание мира в эти неспокойные времена.

Возможность поставить такое произведение в это время - это продолжение того, что мы всегда хотели сделать. Но я не могу отрицать, что теперь больше людей поймут и услышат его. Так что это очень увлекательно Клинт Дайер режиссёр мюзикла

Официальная премьера мюзикла - в Лондонском лирическом театре 20 октября.