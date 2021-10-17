Песни и жизнь Боба Марли в мюзикле

Песни и жизнь Боба Марли в мюзиклеКомментарии
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Песни и жизнь Боба Марли обрели новую форму - мюзикла.
Знаменитые дреды и присущие только ему движения — образ регги-легенды воплотит британский актер и драматург Аринзе Кени.
Мюзикл "Get Up, Stand Up!" (Вставай! Поднимайся!) по названию одной из самых известных песен Марли начал предварительные просмотры в Лондонском лирическом театре 1 октября.
Даже спустя 40 лет после смерти интерес к творчеству ямайского певца не угасает.
На создание мюзикла ушло шесть лет. К тому же ковид задержал премьеру. И вот режиссер Клинт Дайер и его команда могут с облегчением наконец увидеть свое детище на сцене — послание мира в эти неспокойные времена.
Официальная премьера мюзикла - в Лондонском лирическом театре 20 октября.