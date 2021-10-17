В частично признанном Косове в воскресенье проходят муниципальные выборы. Наблюдатели говорят о серьёзных вызовах для правящей "Партии самоопределения". Несмотря на её решительную победу на парламентских выборах в феврале, избиратели решат, насколько эффективно власти борются с ковидом, а кроме того на настроения влияет чрезвычайно напряжённая ситуация на населённом сербами севере Косова.

Альбин Курти, премьер-министр Косова:

"Сегодня граждане выберут тех, кто будет принимать решения. Я призываю всех, независимо от происхождения, имущества, богатства воспользоваться этим моментом равенства".

Ситуация на севере частично признанной республики в последнее время неоднократно обострялась, доходя до грани вооружённого конфликта.

Лидеры "Сербского списка" даже хотели призвать к бойкоту голосования, но теперь, наоборот, призывают сербов решительно идти к урнам. При этом лидеры общины подчеркнул и, что покинут все органы власти Косова, если к ноябрю не начнётся работа по формированию союза сербских муниципалитетов: эта мера предусмотрена ещё в договорённостях 2013 года, но Приштина постоянно по разным причинам откладывает этот процесс.