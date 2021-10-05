Мрачный контекст Саммита ЕС-Западные Балканы

На Западных Балканах растёт разочарование Европейским Союзом, который неоднократно обещал присоединить к себе страны этого региона, но не обеспечил на переговорах об этом решающего прорыва. ЕС хочет продолжать своё расширение, но не называет конкретных сроков. Непоследовательность в этом Брюсселя могла стать причиной недавнего обострения напряженности между Косовым и Сербией. В такой мрачной атмосфере в Словении в среду пройдёт встреча на высшем уровне ЕС- Западные Балканы.

Бывший министр иностранных дел Хорватии напоминает, что регион называли пороховой бочкой Европы.

«Я провела здесь, в этом регионе всю свою жизнь, и он остаётся нестабильным и хрупким со времен войн девяностых годов прошлого века, - сказала ,ывший министр иностранных дел Хорватии Весна Пушич. - А сейчас и политические элиты, и, в какой-то степени общества, потеряли надежду когда-либо иметь возможность присоединиться к Союзу ".

Шесть западнобалканских государств находятся на разных стадиях сближения с ЕС. Черногория и Сербия начали официальные переговоры о вступлении, в то время как Косово и Босния только получили статус кандидатов. Условиями для членства этих стран являются улучшение демократических стандартов и социально-экономические реформы. Несмотря на некоторые их успехи, дверь в Евросоюз стается закрытой.

«Самый большой риск в том, что регион будет неуклонно отступать от принципов правового государства и свободы СМИ, - сказала Майда Рюге из Европейского совета по международным отношениям. - Есть проблема политического вмешательства некоторых ключевых государств в дела соседей, в частности, в Сербии и Хорватии».

Известно, кто препятствует переговорам о расширении ЕС на Западные Балканы. Болгария наложила вето на вступление Северной Македонии из-за спора с ней об истории, языке и культуре. Некоторые богатые страны настороженно относятся к принятию в Союз более бедных, опасаясь, наплыва из них мигрантов на Запад. Этот вопрос особенно актуален во Франции.

«Французские выборы в будущем году очень важны, - продолжала Весна Пушич. - Президент Макрон не хочет ничего, что каким-либо образом навредило бы его кампании и шансам на переизбрание на следующий срок».

Видя, что переговоры о членстве в ЕС Западных Балкан зашли в тупик, такие державы, как Китай и Россия, спешат укреплять в регионе своё влияние и вкладывать в него деньги. В преддверии Саммита Евросоюз не предложил увеличить финансирование потенциальных членов. Это может означать, что присоединение шестёрки обсуждаться не будет.