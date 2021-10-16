Убийство британского депутата назвали терактом

Убийство британского парламентария Дэвида Амесса официально классифицировано как теракт. Об этом заявили в Скотланд-ярде. Расследование трагедии возглавит контртеррористическое подразделение лондонской полиции.

69-летний Амесс, депутат правящей консервативной партии с почти 40-летним стажем, был убит во время встречи с избирателями. Преступник нанёс ему несколько ударов ножом. Парламентарий скончался от полученных ран. По данным британских СМИ, нападавший — 25-летний выходец из Сомали. Но следователи эту информацию не подтверждают.

Свои соболезнования семье погибшего выразили британские и зарубежные политики. Глава МВД Великобритании Прити Пател распорядилась провести тщательную проверку мер обеспечения безопасности депутатов парламента. Обычно, когда они встречаются с избирателями в своих округах, им не полагается охраны. В 2016-м, на фоне дебатов о "брексите", при схожих обстоятельствах была убита депутат лейбористов Джо Кокс.