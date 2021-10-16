МВД Великобритании озаботилось безопасностью политиков после убийства Эймисса

МВД Великобритании озаботилось безопасностью политиков после убийства ЭймиссаКомментарии
Лидеры всего политического спектра Великобритании отдали дань уважения убитому накануне депутату Дэвиду Эймиссу.
69-летний член парламента от консерваторов был зарезан во время встречи с изб изрателями в городке Ли-он-Си в графстве Эссекс.
Полиция считает убийство политика террористическим актом, связанным с исламским экстремизмом. Нападавшим оказался 25-летний британец сомалийского происхождения.
Смерть Эймисса вновь подняла вопросы о безопасности британских законодателей во время их работы.
69-летний Эймисс был популярным депутатом, выигравшим 10 из 10 выборов с тех пор, как он впервые попал в парламент в 1983 году. Хотя он никогда не занимал пост министра, его считали человеком, умеющим налаживать отношения между политиками.
Отец пятерых детей Эймисс был убежденным католиком и выступал против смертной казни, однополых браков и абортов. В 2015 году он был удостоен звания рыцаря-бакалавра - за политическую и государственную службу.