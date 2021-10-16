Российский антирекорд: около 1000 смертей от COVID-19 за сутки

Очереди из машин скорой помощи перед медучреждениями, больничные койки в коридорах, пациенты в ожидании освободившихся мест. В Румынии вторую неделю наблюдается всплеск заболеваемости ковидом. В стране ежедневно фиксируют более 15 тысяч новых случаев. Многие из заболевших обращаются за медицинской помощью слишком поздно.

Адриан Маринеску, медицинский директор Института инфекционных болезней Матея Бальша в Бухаресте:

"92-95% госпитализированных пациентов не вакцинированы. Те, кто прошел вакцинацию, оказываются здесь в редких случаях. Мы имеем в виду стариков, пациентов с другими заболеваниями, а также тех, на кого вакцинация оказала неожиданный эффект ".

Вильнюсская городская клиническая больница приостановила плановые госпитализации, здесь все больше и больше палат заполнены пациентами с COVID-19. Общая загрузка больничных коек в Вильнюсской области - 92%.

В России за последние сутки от ковида умерли около 1000 человек. Этот показатель стал самым высоким с момента начала пандемии.

Уровень заболевших в Москве - самый высокий: 6631 новых случаев и 70 смертей за 24 часа.

Представители здравоохранения предупреждают, что страна столкнулась с "почти критической" ситуацией, и призывают россиян пройти вакцинацию от коронавируса.

Количество вакцинированных в стране остается достаточно низким. По официальным данным, только около 33% населения были полностью привиты двумя дозами вакцины.