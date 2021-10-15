Мэр Парижа вступила в президентскую гонку

Мэр Парижа Анн Идальго стала официальным кандидатом в президенты Франции от социалистов. Она получила более 70% голосов однопартийцев.

Идальго — первая женщина, возглавившая французскую столицу. Она уверена, что у неё есть шанс стать и первой во главе республики.

Анн Идальго, кандитат в президенты Франции:

"Я очень горжусь тем, что буду представлять нашу партию. А кроме того, я женщина, и представляю голос француженок. Все вместе мы создаём альтернативу. Спасибо вам".

Однако пока рейтинг Идальго невысок — в самом лучшем случае 9%, по данным опросов. Во второй тур, по мнению аналитиков, ей точно не прорваться. Её деятельность на посту градоначальницы вызывает противоречивые отклики, а кроме того, с левого фланга у неё есть немало сильных конкурентов.

Сейчас, по мнению политологов, в финале президентской гонки сойдутся нынешний глава государства Эммануэль Макрон и восходящая звезда правого крыла Эрик Земмур.