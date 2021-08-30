Париж замедлился до 30 км/ч

Париж замедлил свой ритм: с 30 августа максимально допустимая скорость автомобилей во французской столице - 30 км/час. Ограничение не распостраняется лишь на Переферик (кольцевую линию), а также некоторые крупные бульвары - в том числе и Елисейские поля.

По данным соцопросов, нововведение одобрили больше половины парижан. Но многие жители столицы, которые ездят на работу на машине, им недовольны. Дорога и так отнимала у них каждый день много времени, а теперь ещё больше. Вопрос наказания нарушителей тоже вызывает нарекания.

Пьер Шассерэ из ассоциации "40 миллионов водителей":

"Если они хотят скорость 30 км/час, то должны поставить планку выше. Потому что в противном случае могут наказать того, кто едет со скоростью 31 или 32 км/ч. Штраф большой, 135 евро, да ещё и потеря баллов в водительских правах. Но можно ли назвать едущего со скоростью 31 км/час безрассудным водителем, заслуживающим штрафа в 135 евро? Я так не считаю".

Парижская мэрия объясняет принятые меры, которые были одним из предвыборных обещаний нынешнего градоначальника Ан Идальго, заботой о безопасности дорожного движения и экологии. По инициативе Идальго в городе уже сокращено число автопарковок и увеличено число велосипедных дорожек. Скорость 30 км/час уже была введена ранее в Гренобле, Лилле и Нанте, в будущем году из примеру последует и Лион.