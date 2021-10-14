Безопасно ли кораблекрушение у берегов Болгарии? Экологи бьют тревогу

Экологи обеспокоены возможными последствиямикораблекрушения, произошедшего несколько днейтому назад у северного побережья Болгарии. Грузовое судно Vera SU, содержащее более 3 тысяч азотных удобрений, считается затонувшим в районе Камен Брег недалеко от заповедника Яйлата. Для осмотра места, где оно застряло в скалах были привлечены дайверы. Болгарские власти утверждают, что в настоящее время Vera SU находится в стабильном положении и что ситуация под контролем.

_"Нет никаких признаков следов груза или разлива вокруг судна ни горюче-смазочных материалов, ни каких-либо отходов", - _заявил вице-адмирал Румен Николов, глава Управления по чрезвычайным ситуациям Болгарии.

Но экологи опасаются, что непоправимый вред может быть нанесён местной экосистемой, так как некоторые удобрения уже долгое время находятся под водой.

Устойчивость судну, севшему на мель, обеспечивают 4 якоря. Экипаж эвакуирован и доставлен на берег 6 октября.

Дайверы пытаются найти способ открыть трюм , чтобы добраться до груза, так как все управляющие этим механизмы находятся под водой.