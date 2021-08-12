Новороссийск: разлив нефти оказался больше, чем предполагалось

Российская прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефти у побережья Черного моря, который оказался намного больше, чем предполагалось изначально, и оставил следы загрязнения вдоль живописной береговой линии. Разлив произошел в минувшие выходные на нефтяном терминале в Южной Озереевке недалеко от порта Новороссийск при перекачке в танкер Minerva Symphony под греческим флагом.

Первоначально власти подсчитали, что разлив охватил всего около 200 кв. м, но в среду российские ученые после изучения спутниковых снимков заключили:

"Это скорее всего масштаба 40 там , 60-80 тонн нефти. Это всё равно гораздо больше, чем 12 тонн, которые заявляет компания. Для Чёрного моря такого масштаба разлив, конечно, уникален", - сказал заместитель диретора ИКИ РАН Евгений Лупян. .

Работники дельфинария на Большом Утрише под Анапой обнаружили масляные пятна на поверхности воды рядом с учреждением. Ветеринар Елена Михайлова рассказывает:

"Мы не знали про разлив нефти, мы просто утром пришли на работу, стали осматривать, как всегда, вольеры, и увидели на дальних вольерах небольшую масляную плёнку. Заглянули соответственно через сетку наружу и увидели, что масляная плёнка была повсюду".

По данным Роскомнадзора, анализ проб вдоль побережья Черного моря показал, что вода остается в пределах нормы. Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России заявили, что нефтяная плёнка возле Новороссийска скоро исчезнет, но тяжелые фракции могут остаться угрозой экологии.

Размер ущерба и сроки ликивидации загрязнения определить пока сложно.