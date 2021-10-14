Бейрут: перестрелка во время протестов шиитов

Не менее 6 человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе перестрелки на западе Бейрута. Она началась во время акции протеста шиитских движений "Хезболла" и "Амаль" у Дворца правосудия. Ливанские СМИ пишут о том, что были запущены также два снаряда.

По данным свидетелей, беспорядки спровоцировали снайперы, открывшие огонь по демонстрантам и стражам правопорядка с близлежащих зданий.

В город введены войска и бронетехника. Военные задержали двух снайперов и пообещали открывать огонь на поражение по всем вооружённым людям.

Эстакады, ведущие в Западный Бейрут, перекрыты. Школы и магазины закрыты. В районеперестрелки развёрнуты мобильные госпитали. Спасатели тушат пожар в районе Айн Ар-Румана.

Совет безопасности Ливана провел экстренное заседание. Премьер -министр Наджиб Микати призвал к сохранению гражданского мира, чтобы не допустить сползания страны к междоусобице. Расследованием вооружённых столкновений займётся военная разведка.

"Хезболла" и "Амаль" вышли на акции протеста, требуя сместить судью Тарека Битара, возглавляющего следственную комиссию по взрывы в порту 4 августа 2020 года. Протестующие утверждают, что Битар намеренно уводит расследование в другое русло, чтобы обвинить шиитов.

"Хезболла" и "Амаль" считают, что взрыв, разрушивший большую часть Бейрута, был результатом спланированной провокации. За нынешним обострением, как считают шииты, стоят всё те же силы.