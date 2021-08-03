Взрыв в Бейруте: год спустя

4 августа исполняется ровно год со дня разрушительного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибло более 200 человек, 6,5 тысяч получили ранения. Полностью разрушенным оказался порт и прилегающие к нему кварталы. Около 300 тысяч человек остались без крыши над головой. Но далеко не все пострадавшие смогли переехать или сделать ремонт в своих домах. Некоторые вынуждены были остаться жить в пустых поврежденных зданиях.

В процессе восстановления ливанское правительство в значительной степени полагалось на НПО, гражданское общество и частный сектор. Но на сегодняшний день отремонтировано лишь около половины из 77 тысяч поврежденных зданий.

По оценкам экспертов, без крова в городе все еще остаются тысячи людей. А усугубляющийся экономический кризис затрудняет для некоторых поиск нового жилья.

Недавно назначенный премьер-министром Наджиб Микати призвал граждан к единству, но предупредил, что он один не сможет совершить чудо, подчеркнув, что Ливан все еще находится в "очень сложном положении".

Проблема коррупции в стране, которая и до взрыва испытывала финансовые и политические трудности, привела к тому, что в ситуацию пришлось вмешаться гуманитарным организациям, чтобы обеспечить людям необходимый минимум, включая наличные деньги, и помочь некоторым жителям Бейрута прокормить себя в связи со стремительно растущими ценами на продукты питания.

Действия ливанского правительства раскритиковала Линн Маалуф, представитель Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке, заявив, что некоторые чиновники "нагло блокируют правосудие и препятствуют ему на каждом шагу".

В прошлом году мировые лидеры в ходе видеоконференции, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном, посвященной последствиям взрыва, пообещали выделить около 250 миллионов евро на помощь Бейруту. 4 августа Франция планирует провести новую конференцию доноров, приуроченную к годовщине трагедии, для обсуждения продолжающегося в Ливане кризиса.