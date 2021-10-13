Мигранты жалуются на пытки по пути из Африки в Европу

Правозащитники и мигранты заявляют о пытках и вымогательствах в ливийских центрах временного размещения и тюрьмах. Новые свидетельства опубликовало агентство Associated Press. На бесчеловечное обращение жалуются пассажиры небольших катеров и лодок, которых нелегально и по заведомо опасному маршруту переправляют через Средиземное море в Европу.

Столкнувшись со смертельной угрозой вдали от берега мигранты подают сигнал бедствия, по которому к ним на помощь приходят неправительственные организации. Уже на спасательных судах активисты собирают информацию о потенциальных преступлениях в отношении мигрантов.

«Со мной плохо обращались, меня пытали, — рассказывает гвинеец Амаду Траоре. — Все потому, что я не мог заплатить выкуп, который они требовали. К счастью, со временем я смог заплатить и освободиться. Меня выпустили из Ливии, из тюрьмы».

Эти жалобы подтверждает мигрант из Кот-д'Ивуара Мохамед Салах Десук: «Надзиратели безжалостны к нам, чёрным. Когда они видят нас, они думают, что нас все бросили, все от нас отвернулись, с нами можно делать всё, что угодно».

Год назад о систематических пытках и изнасилованиях мигрантов в Ливии сообщала организация Amnesty International. Эти данные подтвердило расследование ООН. В представленном докладе говорится о тысячах пострадавших от бесчеловечного обращения, по меньшей мере один человек был убит.