Над Кельном раздастся зов муэдзина

Мечетям в Кельне разрешили призывать мусульман на пятничную молитву посредством громкоговорителей. Для этого мечетям необходимо получить специальное разрешение и соблюдать ограничения на громкость. Азан должен длиться не более пяти минут. Представители мусульманского духовенства с радостью восприняли эту новость.

Мурат Шахинарслан, директор мечети Кельна: "Призыв не будет столь громким, как звучание церковных колоколов. Но это еще один значимый шаг".

Не все жители Кельна с восторгом отнеслись к нововведению. В свою очередь городская администрация оправдывает такой шаг свободой вероисповедания и уважением к другим культурам.

Генриетта Рекер, мэр Кельна: "Жители Кельна обеими руками "за" толерантность. Они терпимо относятся к иным взглядам и привычкам. Это наш пилотный проект".

Разрешение на призыв к пятничной молитве выдано на два года.